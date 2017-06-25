МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Член палаты представителей США от Демократической партии Максин Уотерс внесла в конгресс два законопроекта, направленных против России.
По словам Уотерс, команда Трампа и "связанные с ней лица" — экс-советники президента Картер Пейдж и Майкл Флинн, зять Джаред Кушнер и глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон — "необъяснимым образом" сфокусированы на снятии санкций, несмотря на появление новой информации "о масштабах попыток России подорвать демократию" в США.
Законопроект о "Заморозке акта о санкциях против России" призван предотвратить эти "попытки" Белого дома и подразумевает сохранение ограничений по состоянию на 1 января 2017 года.
Депутат также обратила внимание на материал газеты The Washington Post, в котором говорилось о намерениях Белого дома вернуть дипсобственность в штатах Нью-Йорк и Мэриленд в обмен на возобновление строительства здания американского консульства в Санкт-Петербурге. В этой связи Уотерс предложила конгрессу закрепить уже существующий запрет на использование этой недвижимости на законодательном уровне.
Ранее в этом году Максин Уотерс вносила законопроект, запрещающий администрации Дональда Трампа выдавать специальные лицензии компаниям, вовлеченным в разведку и добычу нефти в России.
На прошлой неделе сенат 98 голосами против двух одобрил новые санкции против России и Ирана. По данным газеты The Washingon Post, администрация Трампа выступит против положения в документе, позволяющего сенату блокировать отмену санкций президентом. Этот пункт расценивается как ущемление полномочий главы государства.