МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Член палаты представителей США от Демократической партии Максин Уотерс внесла в конгресс два законопроекта, направленных против России.

Депутат призывает "заморозить" санкции, введенные предыдущей президентской администрацией из-за ситуации на Украине и "вмешательства в выборы", и ограничить доступ к российской дипломатической собственности — так называемым загородным "дачам", расположенным в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

По словам Уотерс, команда Трампа и "связанные с ней лица" — экс-советники президента Картер Пейдж и Майкл Флинн, зять Джаред Кушнер и глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон — "необъяснимым образом" сфокусированы на снятии санкций, несмотря на появление новой информации "о масштабах попыток России подорвать демократию" в США.

Законопроект о "Заморозке акта о санкциях против России" призван предотвратить эти "попытки" Белого дома и подразумевает сохранение ограничений по состоянию на 1 января 2017 года.

"Администрация с трудом может сформировать законодательную повестку, однако при этом она проявляет исключительную последовательность в попытках задобрить (Владимира) Путина. Мы должны следить за этой администрацией, и раз уж мы не можем быть уверены в том, что они не снимут или не ослабят антироссийские санкции, требуются сильные меры", — говорится в заявлении Максин Уотерс.

Депутат также обратила внимание на материал газеты The Washington Post, в котором говорилось о намерениях Белого дома вернуть дипсобственность в штатах Нью-Йорк и Мэриленд в обмен на возобновление строительства здания американского консульства в Санкт-Петербурге. В этой связи Уотерс предложила конгрессу закрепить уже существующий запрет на использование этой недвижимости на законодательном уровне.

Ранее в этом году Максин Уотерс вносила законопроект, запрещающий администрации Дональда Трампа выдавать специальные лицензии компаниям, вовлеченным в разведку и добычу нефти в России.

На прошлой неделе сенат 98 голосами против двух одобрил новые санкции против России и Ирана. По данным газеты The Washingon Post, администрация Трампа выступит против положения в документе, позволяющего сенату блокировать отмену санкций президентом. Этот пункт расценивается как ущемление полномочий главы государства.