Рогозин в шутку предложил построить в Сербии деревянные С-300

БЕЛГРАД, 25 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает, что Сербии российские ЗРК С-300 не нужны, достаточно построить деревянные, и Запад испугается.

В сербском городе Ниш в 2012 году был учрежден Российско-сербский гуманитарный центр в целях реагирования на чрезвычайные ситуации, что, как отметил Рогозин, почему-то пугает западные страны.

"Поэтому и говорю, С-300 сербам не надо. Достаточно деревянные построить С-300, они (на Западе — ред.) уже умрут там все от страха", — пошутил Рогозин.

Рогозин напомнил, что российско-сербская инициатива состояла в том, чтобы с учетом опыта и технологических возможностей – авиации и всевозможных пожарных средств – разместить такой центр ближе к региону Южной Европы, "чтобы не из Москвы перебрасывать силы и средства в случае необходимости, а сделать это из Сербии", а также обеспечивать разминирование и восстановление территорий, которые были раньше загрязнены минами и боеприпасами.

Говоря о перспективах работы организации в Нише, вице-премьер сказал, что его надо "довести до ума".

В минувшие дни Рогозин находился с визитом в Сербии, где присутствовал на церемонии инаугурации нового президента Александра Вучича.