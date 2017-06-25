Рогозин призвал доработать гуманитарный центр в Сербии

БЕЛГРАД, 25 июн — РИА Новости. Российско-сербский гуманитарный центр на юге Сербии нужно "доводить до ума", считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Гуманитарный центр был учрежден в 2012 году в городе Ниш примерно в 200 километрах к югу от Белграда в целях реагирования на чрезвычайные ситуации.

Рогозин напомнил, что российско-сербская инициатива состояла в том, чтобы с учетом опыта и технологических возможностей – авиации и всевозможных пожарных средств – разместить такой центр ближе к региону Южной Европы, "чтобы не из Москвы перебрасывать силы и средства в случае необходимости, а сделать это из Сербии". А также обеспечивать разминирование и восстановление территорий, которые были раньше загрязнены минами и боеприпасами.

"Пока что там находится, грубо говоря, оргкомитет. То есть нельзя назвать этих трех собак, четырех ветеранов каким-то центром в Нише. Пока этого центра даже и нет толком", — считает Рогозин.

По его словам, там должна быть эскадрилья самолетов, которые могут тушить пожары, иные силы и средства, специальные технологии, которые могут обеспечивать эти гуманитарные функции. "Сейчас там пока ничего этого нет", — сказал вице-премьер в интервью РИА Новости.

Говоря о перспективах работы организации в Нише, вице-премьер сказал, что надо "либо довести до ума и зарегистрировать этот центр, получить необходимые иммунитеты, как любой международный центр, работающий в Сербии, либо закрывать эту контору".

По его словам, в России считают, что этот центр нужен в первую очередь тем, кто регулярно в регионе имеет проблемы с лесными пожарами.

"Нам обещано, что так или иначе решение будет принято. Мы ждем, никуда не торопимся", — сообщил Рогозин, отвечая на вопрос о пока не сдержанном обещании сербской стороны предоставить для центра дипломатический статус.

В минувшие дни Рогозин находился с визитом в Сербии для присутствия на инаугурации нового президента Александра Вучича.