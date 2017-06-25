Рогозин о поставках двигателей РД-180 в США: "пусть летают"

БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Россия продолжит поставки ракетных двигателей РД-180 в США, так как это отвечает национальным интересам, заявил РИА Новости вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин.

Рогозин находился в минувшие дни в Белграде в связи с инаугурацией президента Сербии Александра Вучича.

Отвечая на вопрос о санкциях Запада, он указал на прагматичный подход США в связи с получением технологии в области космоса от России.

"Мы могли бы сейчас, например, перекрыть поставку реактивных двигателей РД-180 для американских ракет. Мы обсуждали этот вопрос, не скрою, я собирал наших специалистов несколько раз. Подумали – зачем?" — сказал замглавы правительства России.

По словам Рогозина, отказ от поставок ракетных двигателей в США привел бы только к финансовым потерям для российской стороны.

"Мы же деньги потеряем, пусть они летают на наших двигателях, тем более, что они старые… Он 1994 года, мы уже давно новый двигатель создали, а они все на этом летают", — добавил он.

При этом Рогозин подчеркнул, что РД-180 "надежный, очень хороший" ракетный двигатель.

В начале мая первый замминистра обороны США Боб Уорк заявил в конгрессе, что США выдерживают график по отказу от российских ракетных двигателей РД-180.

Ранее конгресс США предписал Пентагону отказаться от использования российских двигателей к 2019 году, ссылаясь на политические разногласия с Россией. Конгресс не исключает продления этого срока, если не удастся создать замену РД-180. Запрет также не касается уже закупленных двигателей.

Гендиректор Объединенной ракетно-космической корпорации Юрий Власов предполагает, что, хотя контракт двигателей в США подписан до 2018 года, в реальности поставки могут продолжиться до 2024-2025 года.