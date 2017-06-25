В Совфеде прокомментировали возможный выход США из договора РСМД

В СЛУЧАЕ ВЫХОДА США ИЗ ДОГОВОРА РСМД ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ ВООРУЖЕНИЯ РОССИЯ "СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ" СМОТРЕТЬ НЕ БУДЕТ, БУДЕТ ПРИНИМАТЬ ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ — ОЗЕРОВ

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