В ДНР заявили о 19 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 25 июн — РИА Новости. Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили "хлебное перемирие" в Донбассе, сообщили в минобороны непризнанной ДНР.

Ранее в среду контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа".

"За прошедшие сутки ВС Украины 19 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 12 населённых пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, ПТУР, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель минобороны ДНР.