МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Не менее 140 человек погибли в результате возгорания опрокинувшегося бензовоза на востоке Пакистане, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на сотрудников службы спасения.

Ранее сообщалось о 123 погибших и 49 пострадавших.

Пожар произошел в провинции Пенджаб. Местные жители собрались у опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее, которое из него вытекло на трассе. По словам очевидцев, некоторые люди курили сигареты, что и могло спровоцировать возгорание. Огнем оказались охвачены десятки автомобилей, включая 75 мотоциклов и четыре машины. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.