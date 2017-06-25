МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Директор ЦРУ Майк Помпео заявил в интервью телеканалу MSNBC, что Россия десятилетиями пытается подорвать демократию в США.

Глава разведывательного ведомства отметил, что Москва вмешивается в американские выборы "на протяжении очень долгого времени" и это не должно никого удивлять. Перед разведывательными службами США стоит задача найти способы "остановить Россию", считает Помпео.

В то же время директор ЦРУ не смог подтвердить информацию газеты Washington Post о том, что президент России Владимир Путин вмешивался в избирательную кампанию в США в 2016 году.

Помпео также отметил, что американский лидер Дональд Трамп "невероятно требователен" к разведывательному сообществу и очень заинтересован в данных разведки и информации, касающейся национальной безопасности.

Американские спецслужбы обвинили Москву в хакерской атаке на компьютеры Национального комитета Демократической партии США. ФБР и обе палаты конгресса США начали расследование о "российском вмешательстве". В Кремле неоднократно опровергали эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их "абсолютно голословными".