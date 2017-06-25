В Китае число погибших в результате схода оползня увеличилось до 24 человек

ПЕКИН, 25 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Количество жертв оползня, который сошел в субботу в провинции Сычуань юго-западе Китая, увеличилось до 24, еще 109 человек числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал CGTN.
Оползень сошёл вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань утром в субботу, погребя под собой 62 домашних хозяйства.
"По состоянию на 11.20 (6.20 мск) 25 июня на месте бедствия обнаружены тела еще 9 погибших, 109 человек числятся пропавшими без вести", — говорится в сообщении телеканала.
По данным СМИ, в настоящее время в спасательной операции задействованы более 2500 человек.