В Мельбурне полиция применила газ в ходе столкновений левых с ультраправыми

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Полиция австралийского города Мельбурна применила перечный газ для разгона демонстраций, сопровождавшихся столкновениями противников расизма и националистов, сообщает телерадиокомпания SBS.

Как сообщается, в демонстрациях, прошедших в воскресенье, приняли участие сотни человек. Несмотря на присутствие на месте проведения акций сотрудников полиции, враждующим группам все же удалось устроить беспорядки. Полиция была вынуждена применить перечный газ.

О пострадавших в результате столкновений не сообщается.