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В мире

Турция поддержала Катар в вопросе требований арабских стран

08:4825.06.2017
(обновлено: 08:55 25.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фотоПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция поддерживает позицию Катара в отношении требований, выдвинутых арабскими странами для прекращения дипломатической изоляции этой страны Персидского залива, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Турецкий президент заявил, что его страна "уважает и поддерживает" несогласие Катара с 13 требованиями, выдвинутыми ранее Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном. "Мы считаем эти требования противоречащими международному законодательству. Это нарушение суверенных прав Катара", — сказал Эрдоган.

Район Вест-Бэй города Доха, Катар. Архивное фото
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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"Нереалистичные и нелегальные": Катар не устроили требования арабских стран
По словам турецкого президента, требование закрыть турецкую военную базу в Катаре — это проявление неуважения к Турции. Он добавил, что его страна предлагала и Саудовской Аравии разместить турецкую военную базу на своей территории, однако ответа саудовских властей пока не поступало. "Даже несмотря на то, что они все еще нам не ответили, требование вывести войска (из Катара) является неуважительным по отношению к Турции", — добавил президент Турции.

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн через посредничество Кувейта передали властям Катара список своих требований, необходимых для прекращения дипломатической изоляции, в которой оказался эмират. Подробности списка требований раскрыли ряд СМИ, в том числе американское агентство Ассошиэйтед Пресс.

Четыре арабских страны требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и спутниковый телеканал "Аль-Джазира". На выполнение всех требований Дохе дается десять дней. Катар назвал эти требования нереалистичными и призвал пересмотреть их.

Небоскребы в столице Катара Дохе
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Джазира" или кошелек. Катар простят за ключ от квартиры, где деньги лежат
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания.

Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.

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