Турция поддержала Катар в вопросе требований арабских стран

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция поддерживает позицию Катара в отношении требований, выдвинутых арабскими странами для прекращения дипломатической изоляции этой страны Персидского залива, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Турецкий президент заявил, что его страна "уважает и поддерживает" несогласие Катара с 13 требованиями, выдвинутыми ранее Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном. "Мы считаем эти требования противоречащими международному законодательству. Это нарушение суверенных прав Катара", — сказал Эрдоган.
Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн через посредничество Кувейта передали властям Катара список своих требований, необходимых для прекращения дипломатической изоляции, в которой оказался эмират. Подробности списка требований раскрыли ряд СМИ, в том числе американское агентство Ассошиэйтед Пресс.
Четыре арабских страны требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и спутниковый телеканал "Аль-Джазира". На выполнение всех требований Дохе дается десять дней. Катар назвал эти требования нереалистичными и призвал пересмотреть их.
Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.