В Каире загорелся зоопарк Гизы

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Крупный пожар произошел на территории зоопарка Гизы в египетской столице утром в воскресенье, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

По данным телеканала, возгорание произошло "в деревянной будке, принадлежащей гражданским службам", после чего пламя перекинулось на деревья. О масштабах пожара, а также о пострадавших не сообщается.

Зоопарк Гизы, представляющий собой главную зеленую зону Каира, является излюбленным местом прогулок и отдыха столичных жителей во время праздника в честь окончания Рамадана. Как сообщает телеканал, несмотря на пожар, зоопарк откроется для посещения в воскресенье.