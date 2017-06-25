В центральной части Японии произошел афтершок магнитудой 4,4

ТОКИО, 25 июн — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Афтершок магнитудой 4,4 зафиксирован через 2,5 часа после сильного землетрясения в японской центральной префектуре Нагано.

По данным Главного метеорологического агентства, подземные толчки произошли в 09.24 по местному времени (03.24 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под землей.

Утром в воскресенье в центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки были зафиксированы в 07.02 по местному времени (01.02 мск). Очаг землетрясения залегал на незначительной глубине под землей в префектуре Нагано.

Толчки силой выше пяти баллов по японской шкале ощущались в 29 префектурах, в том числе в префектурах Исикава, Гифу, Тояма, Киото, Осака, Хёго, Сидзуока и других. В Токио сила толчков составила около одного балла.

Поступают сообщения об отключениях электроэнергии, обрушениях крыш в жилых домах. К настоящему времени известно об одном пострадавшем. Угрозы возникновения цунами нет.

В результате землетрясения на время было остановлено движение скоростных поездов. Нештатных ситуаций на расположенных в зоне распространения подземных толчков АЭС Такахама, Ои и Михама после землетрясения не зафиксировано.