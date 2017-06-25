ООН готова оказать помощь Китаю после оползня в провинции Сычуань

ООН, 24 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН заявил о готовности всемирной организации оказать помощь властям Китая после схода оползня.

"Генеральный секретарь приветствует усилия национальных бригад спасения. ООН готова оказать поддержку властям, если это необходимо", — говорится в распространенном заявлении пресс-службы.

Как ранее сообщило агентство Синьхуа, по меньшей мере 15 человек погибли при сходе оползня в провинции Сычуань в Китае, еще более 120 человек считаются пропавшими без вести.