Саакашвили требует от Порошенко возместить стоимость испорченной футболки

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили облили зеленкой во время его визита в Винницкую область, где он поздравил выпускников с окончанием школы. Об этом политик сообщил на своей станице в социальной сети Facebook.

При этом Саакашвили призвал украинского лидера возместить стоимость испорченной футболки, так как, по его словам, нападавшего наняли местные представители Блока Петра Порошенко.

"Очередная атака зеленкой в Ладыжине. Нападавший признался, что его наняли за 200 гривен люди, похожие на местных руководителей БПП.

Петр Алексеевич, вы это, или прекращайте этот детский сад, или возместите мне стоимость моей майки lacoste, которую я купил в Амстердамском аэропорту, на обратном пути из Танзании. Цена вопроса 50 евро", — написал Саакашвили.

Бывший губернатор Одесской области также отметил, что он всегда возит с собой запасной комплект одежды при подобных поездках, так как научен горьким опытом.

Ранее Порошенко заявил, что Саакашвили не сделал ничего важного для Украины.