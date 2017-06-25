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В мире

Киев выразил "решительный протест" после визита Путина в Крым

00:0725.06.2017
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. МИД Украины передал российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста в связи с поездкой в Крым президента Владимира Путина. Об этом сообщает в субботу пресс-служба украинского министерства.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины — Автономную Республику Крым", — говорится в сообщении.

Что Путин делал в Крыму

Глава государства прибыл на полуостров, чтобы посетить детский центр "Артек" — там президент ознакомился с результатами реконструкции объектов инфраструктуры и увидел, как продвигается ход работ по строительству лагеря "Солнечный".

В ходе визита Путин пообщался с директором "Артека", который рассказал президенту о том, что территория детского комплекса сопоставима по площади с карликовым государством Монако. Он также сообщил Путину о работах по восстановлению лагеря и о планах по его развитию: чтобы комплекс мог принимать в одну смену одновременно десять тысяч детей.

Российский лидер открыл в "Артеке" седьмую смену, которая посвящена знаменитой американской школьнице Саманте Смит, посетившей лагерь в 1983 году. Девочка написала письмо руководителю СССР Юрию Андропову, в котором спросила генсека, почему он хочет "завоевать весь мир". Андропов ответил школьнице приглашением в "Артек", чтобы она могла лично убедиться в миролюбии советских людей.

"Я угадаю эту мелодию с семи нот"

Это не первая нота протеста, полученная Москвой из-за визита Путина на полуостров. В октябре 2016 года глава государства посетил Ялту, где принял участие в "Форуме действий" Общероссийского народного фронта. Реакция со стороны украинских властей последовала незамедлительно — министерству иностранных дел России был выражен протест.

В Кремле, комментируя эту ситуацию, заявили, что президент России вправе посещать любые регионы страны.

"Украина традиционно выражает протест. И мы традиционно эти протесты не принимаем во внимание. Ибо президент посещает те регионы России, которые он считает нужным. Это внутреннее дело России. Это не касается ни одного государства, включая Украину", — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Москву не интересуют украинские протесты относительно российских территорий.

"Это наша земля и руководство России имеет право посещать свою территорию без чьего-либо разрешения", — сказал министр.

Нот хватит на всех

Киев "решительно протестовал" не только из-за российского президента, но и из-за спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая приехала на полуостров в начале июня для участия в третьем Ливадийском форуме. Впрочем, эту ноту российские власти оставили без комментариев.

Украинскую сторону также возмутило проведение Ялтинского международного экономического форума в Крыму в апреле. В мероприятии приняли участие более 220 представителей из 46 стран. Киев поспешил направить в МИД РФ очередную ноту.

Глава Республики Крым сравнил протест Украины со свистом вслед уходящему поезду.

"Переживать (участникам форума — ред.) нечего, никаких возможностей у них (Киева — ред.) нет, это просто так свистят вслед уходящему поезду", — сказал он.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала протест Киева "смешным" и "бессмысленным".

"Россия не играет по фальшивым нотам и не приемлет вмешательства в свою внутреннюю политику", — подчеркнула она.

Вице-премьер Республики Крым Дмитрий Полонский, комментируя ноту протеста против проведения Ялтинского форума, заметил, что Киев не вправе предъявлять к Москве какие-либо требования.

"Кто они такие? Это просто сборище мошенников, негодяев, предателей, которые своими действиями разрушили когда-то, в общем-то, неплохую страну", — заявил политик, добавив при этом, что единственным выходом из этой ситуации для украинской стороны является отставка чиновников, которые делают такие заявления.

Досталось не только России

Посол Украины в Киргизии Николай Дорошенко в марте выразил протест МИД республики в после поссещения Крыма киргизским депутатом. Он потребовал уважать "суверенитет и территориальную целостность Украины", отметив, что нарушителей привлекут к ответственности согласно украинскому законодательству.

В апреле Киев направил ноту протеста в МИД Германии — в связи с поездкой в Крым двоих немецких политиков. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник тогда заявил, что "нелегальный въезд на территорию Крыма является не пустяком, а серьезным правонарушением", и добавил, что Берлин должен принять меры для предотвращения нарушений украинских законов в будущем.

Осмелившиеся приехать в Крым попадут в "черный список"

Российские деятели культуры и искусства, приехавшие на полуостров, неизбежно попадают в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". На этом ресурсе украинские националисты публикуют личные данные неугодных, по их мнению, лиц.

На этом сайте были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называют "изменниками родины". На ресурсе в открытом доступе были выложены списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после некоторые из них получали угрозы.

В "черный список" сайта "Миротворец" внесены данные Юлии Самойловой, которая должна была представить Россию на Евровидении. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не принимала участие в конкурсе.

Также в базу данных сайта внесены российские артисты Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов, актеры Сергей Баталов, Александр Домогаров, Наталья Гвоздикова и Марина Яковлева.

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