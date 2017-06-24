Египетские полицейские задержали боевиков, планировавших атаки на христиан

КАИР, 24 июн — РИА Новости. МВД Египта заявило об аресте шести террористов, планировавших атаки с участием смертников в церквях и объектах, принадлежащих проживающим в стране христианам, об этом сообщается в заявлении силового ведомства.

По данным министерства, атаки должны были быть проведены в период мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр а также 30 июня – дня очередной годовщины смещения с поста экс-президента Египта Мухаммеда Мурси.

Египетские христиане неоднократно становились жертвами террористических актов, произошедших в последние несколько месяцев в арабской республике. Двадцать шестого мая радикалы обстреляли в провинции Эль-Минья на юге Египта автобус с христианами-коптами, направлявшимися на экскурсию в расположенный в провинции монастырь. Погибли 29 человек, более 20 пострадали.

Девятого апреля террористы-смертники подорвали два храма в Александрии и Танте в день, когда христиане праздновали Вербное (Пальмовое) воскресенье. В обоих терактах погибли порядка 50 человек.

Около полугода назад, 11 декабря 2016 года, взрыв прогремел в соборном комплексе в Аббасии в Каире. Теракт привел к гибели 27 человек. Взрыв осуществил 22-летний террорист-смертник, прошедший вместе с верующими в здание церкви, где затем привел в действие, закрепленное на теле взрывное устройство.

Египетские копты представляют самую значительную христианскую общину Ближнего Востока. По разным данным, они составляют около 10% от 93-миллионного населения страны. Только в Каире насчитывается 163 коптские церкви.