В Брюсселе полиция открыла огонь по водителю, попытавшемуся совершить наезд

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Полиция брюссельской коммуны Моленбек была вынуждена открыть огонь по автомобилю, водитель которого попытался совершить наезд на стражей порядка, сообщает издание Libre.

По информации газеты, полицейские патрулировали район вокзала "Брюссель-Запад" (Bruxelles-Ouest). Они собирались проверить документы у водителя Mercedes. Когда стражи порядка подошли к автомобилю, он "сорвался с места".

"Они успели отскочить и не пострадали. Они быстро отреагировали, дважды выстрелив", — цитирует издание заявление местной прокуратуры.

Как сообщается, на автомобиле скорее всего был ворованный номерной знак. Водителю удалось скрыться с места происшествия.

Моленбек-Сен-Жан — одна из 19 коммун, составляющих Брюссельский столичный округ. В этой коммуне проживал террорист, попытавшийся во вторник устроить взрыв на центральном вокзале бельгийской столицы.