Под Киевом в ДТП погиб депутат городского облсовета

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости. Три человека погибли, среди них — депутат Киевского областного совета Борис Панченко, в ДТП под Киевом, сообщил глава Киевской областной госадминистрации Александр Горган.

"Час назад в результате ДТП погиб депутат Киевского областного совета Панченко Борис Максимович, 1952 года рождения. Трагедия произошла в Белоцерковском районе на трассе Белая Церковь — Володарка на повороте в село Пилипча в результате лобового столкновения и возгорания автомобилей", — написал Горган на своей странице в Facebook в субботу.

По его словам, в ДТП погибли три человека и один пострадал.