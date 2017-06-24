США и РФ должны подходить сообща к решению глобальных задач, заявил Радьков

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Россия и Соединенные Штаты, основываясь на богатом историческом опыте, могут и должны подходить сообща к преодолению новых мировых вызовов, сказал замглавы Россотрудничества Александр Радьков, выступая с приветственной речью в американском Ванкувере.

Александр Радьков в субботу принял участие в торжественной церемонии, посвященной 80-тилетию со дня первого беспосадочного перелета из Советского Союза в США, который выполнили советские летчики под руководством Валерия Чкалова.

"Сегодня, спустя 80 лет с тех памятных событий, мы живем в сильно изменившемся мире, полном новых вызовов и задач. И мы уверены, что к решению этих задач наши страны могут и должны подходить сообща, используя для этого, наряду с экономическими и политическими, инструменты гуманитарного и научного сотрудничества", — сказал он.

"Этот перелет из Москвы в Ванкувер представляет собой не только пример настоящего героизма, достижений науки и технологического прогресса. Это – пример сотрудничества, которое лежит в основе добрососедских отношений как отдельных людей, так и стран", – подчеркнул Радьков. И добавил: "Такие примеры сегодня необходимы для развития контактов между Россией и США".

18 июня экипаж самолета АНТ-25 во главе с летчиком-испытателем Валерием Чкаловым вылетел со Щелковского аэродрома и, несмотря на возникшие в полете трудности, 19 июня достиг побережья Канады (долететь до Сан-Франциско оказалось невозможно из-за недостатка топлива). 20 июня самолет приземлился на аэродроме Пирсона в американском Ванкувере.

Общая длительность полета составила 63 часа 16 минут, протяженность — 9 тысяч километров, львиная доля из которой была над водной поверхностью и льдами. Этот полет стал также первым перелетом через Северный полюс. В США советских авиаторов принял лично американский президент Франклин Рузвельт. На родине экипаж, в котором помимо Чкалова были Георгий Байдуков и Александр Беляков, был награжден орденами Красного Знамени.

Участие в праздничных мероприятиях в Ванкувере по случаю этого полета приняли помимо российских официальных лиц представители США — историки, авиаторы, сотрудники Форта Ванкувер и расположенного неподалеку Музея авиации Пирсона. Все они возложили цветы к памятнику советским летчикам, совершившим легендарный полет.

В честь годовщины в Форте Ванкувер открывается выставка картин российских художников. Их работы посвящены родине Чкалова — Чкаловску (ранее Василёво). Выставка продлится до начала июля. Во время торжественных мероприятий с концертной программой выступит оркестр города Ванкувер (Vancouver Community Concert Band).

В рамках официального визита Радькова в США помимо Ванкувера также запланировано посещение бывшего русского поселения и крепости в Калифорнии Форт-Росс, Русского центра в Сан-Франциско и редакции старейшей в США русскоязычной газеты "Русская жизнь". Позже замглавы ведомства посетит Российский Центр Культуры и Науки в Вашингтоне и встретится с российскими соотечественниками и руководителями местных русскоязычных школ.