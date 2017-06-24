Кадыров прокомментировал смену кронпринца в Саудовской Аравии

ГРОЗНЫЙ, 24 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил нового кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана с назначением и заявил, что это решение свидетельствует о заинтересованности в стабильности в стране.

"С большой радостью и гордостью воспринял решение об избрании моего дорогого брата, Мухаммеда бен Сальмана, наследным принцем. Это большое доверие, оказанное королем, хранителем двух мечетей", — написал Кадыров на своей странице в Instagram на арабском языке.

"Это демонстрация мудрости, мужества и заинтересованности в стабильности, процветании и безопасности Саудовской Аравии", — добавил он.

Кадыров назвал Мухаммеда бен Сальмана верным и мужественным лидером, который понимает ситуацию в арабском регионе и в мире.

Глава Чечни также выразил признательность королю Саудовской Аравии за прием, оказываемый паломникам в дни священного хаджа.

Саудовский король Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд в среду издал указ о смене наследного принца: вместо его племенника Мухаммеда бен Наифа им стал 31-летний сын короля Мухаммед бен Сальман. Кроме того, Мухаммед бен Наиф лишился поста главы МВД, а Мухаммед бен Сальман сохранил пост министра обороны и стал вице-премьером в правительстве.