В Мексике появилась своя копия Знамени Победы

МЕХИКО, 24 июн – РИА Новости. Своя копия Знамени Победы теперь есть и в Мексике – ее привез депутат Государственной думы РФ Казбек Тайсаев, участвующей в региональной конференции организаций российских соотечественников стран Америки в Мехико.

Всего в конференции принимают участие представители 18 стран региона.

"Это знамя будет выставлено на всеобщее обозрение во время приема по случаю Дня народного единства 4 ноября на приеме в посольстве", — заявил посол РФ в Мексике Эдуард Малаян.

По словам дипломата, также копия знамени будет продемонстрирована во время акции "Бессмертный полк", которая пройдет в следующем году в преддверии 9 мая. "Мы постараемся сделать так, чтобы мексиканцы были в курсе этого события", — заверил Малаян.