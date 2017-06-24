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В мире

BI рассказал, как Пентагон транжирит миллиарды на небоеспособное оружие

20:1824.06.2017
(обновлено: 20:19 24.06.2017)
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© AFP 2017Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фотоШтаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
© AFP 2017

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Пентагон вводит вооружения в эксплуатацию с опозданием и перерасходом бюджетных средств на миллиарды долларов, при этом новая техника порой оказывается не готова к бою, сообщает Business Insider.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на военном параде на Красной площади, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Александр Вильф
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"Американский авианосец Gerald R. Ford стоимостью 12,9 миллиарда долларов будет наконец-то сдан в эксплуатацию 22 июля — вполне ожидаемо, с опозданием и превышением запланированных расходов. Однако он все еще не будет боеспособен. Флот может ускорить ввод корабля в строй, отказавшись от испытаний на воздействие подводного взрыва", — говорится в статье.

Из-за этой поспешности налогоплательщикам в конечном итоге, возможно, придется раскошелиться еще больше — когда недостатки корабля "всплывут" уже в ходе эксплуатации, полагает издание.

В докладе Главного бюджетно-контрольного управления США указано, что из-за неправильной оценки стоимости перерасход средств на Gerald R. Ford составил 2,4 миллиарда долларов. В ведомстве считают, что строящийся крупный атомный авианосец John F. Kennedy тоже может оказаться значительно дороже, чем ожидалось.

"По сути, управление не раз критиковало военных за попытки отбросить меры предосторожности в сторону и как можно скорее наклепать оружие", — пишет BI.

Издание приводит несколько примеров. Так, вышеупомянутый авианосец Gerald R. Ford стал разочарованием из-за роста затрат, задержек с испытаниями и более низкой, чем планировалось, боеспособности. В отчете за 2015 год бюджетно-контрольное управление сообщило, что тестирование ключевых для проекта технологий отложили на несколько лет, однако строительство корабля все равно продолжалось.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"В сущности, мы получили меньше, чем ожидали, а заплатили больше, чем рассчитывали", — говорится в документе.

Это не единственный подобный случай. В апреле управление порекомендовало повременить с финансированием строительства 12 фрегатов стоимостью девять миллиардов долларов, которые должны были прийти на смену проблемным боевым кораблям прибрежной зоны (Littoral combat ship). В ведомстве выразили мнение, что этот вопрос нужно отложить до тех пор, пока не будет хотя бы сведений о стоимости, конструкции и боеспособности новых кораблей.

В управлении также отметили, что ВМС требуют у Конгресса денег на постройку кораблей, которые практически не будут отличаться от своих неудачных предшественников. Кроме того, верфей для строительства фрегатов может не хватить. Но такие предупреждения, похоже, игнорируются, отмечает автор статьи. ВМС стремятся увеличить число боевых кораблей с 275 до 350, хотя в бюджет 2018 года на это нет средств.

Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения (боевой пост №1). Архивное фото в городе Балабаново
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Еще один пример — истребитель F-35, который американские СМИ окрестили "ошибкой за триллион долларов". Пентагон принял на вооружение множество таких самолетов, несмотря на то, что производитель даже не закончил вносить изменения в их конструкцию и устранять многочисленные недостатки.

"Проблемы у F-35 находят и по сей день", — отмечает автор материала. Он напоминает, что истребитель делали на семь лет дольше, чем планировалось, а итоговая стоимость оказалась выше на 38%.

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