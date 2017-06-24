В ЛНР заявили, что Киев готовит провокации против ОБСЕ на границе с Крымом

ЛУГАНСК, 24 июн — РИА Новости. Министр госбезопасности самопровозглашенной ЛНР Александр Басов заявил журналистам, что украинские спецслужбы готовят провокации против наблюдателей СММ ОБСЕ на границе с Крымом.

"Министерством государственной безопасности Луганской народной республики, получена оперативная информация о готовящихся спецслужбами Украины на границе с Крымом провокациях в отношении международных наблюдателей ОБСЕ", — заявил Басов.

По данным МГБ, в районах пунктов пропуска "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар" сотрудниками СБУ Украины готовится покушение на представителей мониторинговой миссии, среди которых Ханс Петер Эттер и Пол Маккалоу.

"МГБ также располагает информацией о причастности к данной провокации ряда сотрудников департамента контрразведки пятого управления Службы безопасности Украины, находящихся в настоящее время в указанных пунктах пропуска. Ими являются: капитан Колечко Сергей Викторович, лейтенанты Озерный Иван Николаевич, Павлик Владислав Викторович и Пархоменко Алексей Станиславович", — уточнил Басов.

По мнению Басова, данная провокация направлена на запугивание сотрудников миссии ОБСЕ с целью последующего ввода на линию разграничения международной вооруженной миссии.

"Мы неоднократно предупреждали представителей международных миссий, что они стали объектом спецопераций специальных служб Украины и просили согласовывать выезды к линии разграничения. К сожалению, наши просьбы до сих пор не услышаны", — заявил представитель ведомства.

Он обратился к наблюдателям международных миссий, с просьбой соблюдать все необходимые меры безопасности, "чтобы не стать жертвами террористических акций украинских спецслужб".

"Во избежание провокаций, диверсий, а также террористических актов, Министерство государственной безопасности открывает "телефон доверия" и призывает жителей луганщины сообщать обо всех фактах и возможных противоправных действий со стороны вооруженных сил Украины, правоохранительных органов и спецслужб", — отметил Басов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.