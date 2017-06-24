Пушков прокомментировал решение Украины усложнить россиянам въезд в страну

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия должна зеркально ответить на решение Украины усложнить россиянам въезд в страну, пропуская лишь обладателей биометрических паспортов, считает сенатор Алексей Пушков.

Ранее в субботу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что граждан РФ будут пропускать через границу Украины только по биометрическим загранпаспортам и с одновременным контролем биометрических данных.

"Россия должна зеркально ответить на усложнение въезда российских граждан на Украину, объявленное Турчиновым. Украина заплатит за это большую цену", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.