Президент Египта одобрил передачу Эр-Рияду двух островов в Красном море

КАИР, 24 июн — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу одобрил соглашение о делимитации границ с Саудовской Аравией, предусматривающей передачу Эр-Рияду двух островов в Красном море, сообщает официальное информационное агентство АРЕ со ссылкой на заявление правительства.

Парламент Египта 14 июня на общем заседании одобрил соглашение о морских границах с Саудовской Аравией, согласно которому королевству переходят два острова Тиран и Санафир в Красном море. Голосование проходило в закрытом режиме.

Одобрение парламентом страны этого соглашения вызвало резкую критику среди египетской общественности. Активисты призвали к протестным акциям. Как сообщает ряд местных СМИ, в некоторых городах, в том числе в Каире, уже прошли митинги. По их данным, полиция задержала несколько десятков демонстрантов.

В начале апреля 2016 года во время визита короля Саудовской Аравии в Египет две страны подписали соглашение по делимитации морской границы между государствами, в соответствии с которым Эр-Рияду отошли острова Тиран и Санафир, относящиеся к египетскому национальному заповеднику Рас-Мухаммед вблизи Шарм-эш-Шейха и пользующиеся популярностью у дайверов. Власти заявили тогда, что острова принадлежат королевству, а под юрисдикцией и защитой Каира они находились по просьбе Эр-Рияда с 1950 года. Это вызвало бурю негодования в Египте, за которой последовали многочисленные судебные тяжбы. Острова расположены в стратегически важном районе у входа в Акабский залив, где пересекаются интересы Египта, Саудовской Аравии, Иордании и Израиля.