Число погибших при оползне в Китае возросло до 15 человек

Спасатели на месте схода оползня в провинции Сычуань, КНР. 24 июня 2017

Спасатели на месте схода оползня в провинции Сычуань, КНР. 24 июня 2017

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли при сходе оползня в провинции Сычуань в Китае, из-за которого более 120 человек считаются пропавшими без вести, передает агентство Синьхуа.

По его данным, спасателям удалось извлечь из-под обломков тела 15 человек.

Ранее сообщалось о пяти жертвах. Оползень сошёл вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань на юго-западе Китая утром в субботу, погребя под собой 62 домашних хозяйства.

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее распорядился активизировать поисковые работы, чтобы снизить число потенциальных жертв.

В данный момент в поисках выживших, по данным агентства, участвуют более тысячи человек.