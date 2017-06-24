Число погибших при оползне в Китае возросло до 15 человек

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли при сходе оползня в провинции Сычуань в Китае, из-за которого более 120 человек считаются пропавшими без вести, передает агентство Синьхуа.
По его данным, спасателям удалось извлечь из-под обломков тела 15 человек.
Ранее сообщалось о пяти жертвах. Оползень сошёл вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань на юго-западе Китая утром в субботу, погребя под собой 62 домашних хозяйства.
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее распорядился активизировать поисковые работы, чтобы снизить число потенциальных жертв.
В данный момент в поисках выживших, по данным агентства, участвуют более тысячи человек.