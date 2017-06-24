В Израиле заявили, что сирийские снаряды упали на Голанских высотах

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн — РИА Новости. Несколько снарядов, выпущенных с сирийской территории, упали на контролируемой Израилем части Голанских высот, не причинив ущерба, сообщила армейская пресс-служба.

Военные предполагают, что, как и в большинстве подобных инцидентов, произошел случайный перелет ракет или мин через разделительную линию в ходе боев между правительственными силами и отрядами оппозиции.

"Несколько снарядов, выпущенных из Сирии, разорвался на открытой местности в северной части Голанских высот", — сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Об ответных действиях армия пока не говорит. Обычно на обстрелы, в том числе случайные, израильтяне реагируют огнем по позициям сирийских правительственных войск.