Минобороны НКР заявило о 400 нарушениях перемирия в Карабахе за неделю

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (428)

ЕРЕВАН, 24 июн — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в субботу о 400 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшую неделю.

"В период с 18 по 24 июня Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим перемирия 400 раз, применив на различных участках линии соприкосновения, помимо стрелкового оружия, также 60-миллиметровые и 82-миллиметровые минометы и семь станковых противотанковых гранатометов", — говорится в сообщении.

В пресс-службе Минобороны непризнанной республики напомнили, что в ночь на 22 июня подразделения Армии обороны Карабаха пресекли попытку диверсионной вылазки в зоне конфликта. В ведомстве утверждают, что потери азербайджанской стороны составили минимум четыре человека.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>