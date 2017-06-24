Суд в Киеве отправил под домашний арест помощника главреда "Страны.ua"

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста предполагаемому сообщнику главреда украинского интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, которого подозревают в вымогательстве, сообщила в субботу пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Круглосуточный домашний арест сроком 60 суток. По ходатайству столичной прокуратуры такую меру пресечения Шевченковский райсуд Киева избрал мужчине, который представлялся помощником руководителя интернет-издания "Страна.ua" и был задержан вместе с ним по подозрению в вымогательстве у народного депутата", — написала Максимец на своей странице в Facebook в субботу.
По ее словам, именно на такой мере пресечения в суде настаивал прокурор.
В субботу также должна быть выбрана мера пресечения Гужве.