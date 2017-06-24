Ветеран нелегальной разведки рассказал, как НАТО хотела "расчленить" Россию

ВЛАДИВОСТОК, 24 июн — РИА Новости. НАТО планировала после развала СССР разделить Россию на небольшие части, на этот счет есть добытые документы, хранящиеся в архиве отечественной разведки, сообщил ветеран российской нелегальной разведки в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.
"Павел Андреевич" рассказывает, что в добытых им документах НАТО говорилось, что развал СССР – только первый этап", — отметил Брилев.
"А затем создать северо-волжскую республику российскую, а затем средне-волжскую республику, а всю Россию свести до уровня и размеров московского княжества", — рассказал сам разведчик.
"Такие документы есть. И они находятся в архиве нашей службы", — добавил он.