Киевская прокуратура намерена требовать ареста главреда "Страна.ua"

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости. Прокуратура Киева будет ходатайствовать в субботу об аресте главреда украинского интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы с возможностью внесения залога в сумме более трех миллионов гривен (около 115 тысяч долларов), сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Ранее Гужва был задержан в Киеве по подозрению в том, что вымогал деньги у депутата "Радикальной партии" Дмитрия Линько. По утверждению правоохранителей, журналист требовал 20 тысяч долларов и получил половину из них за неразмещение компрометирующих материалов на политика, генпрокуратура сообщила о наличии видео- и аудиодоказательств. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

"Для руководителя интернет-издания прокурор будет просить в суде меру пресечения в виде содержания под стражей с размером залога более трех миллионов гривен", — сказала Максимец в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, правоохранители также задержали пособника Гужвы, который, "ознакомившись с текстом подозрения и частично ознакомившись с доказательствами, которые были обнародованы", пошел на сотрудничество со следствием и "дает обличительные показания относительно обстоятельств уголовного производства".