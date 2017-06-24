В ДНР рассказали о столкновениях силовиков и "Правого сектора"* у Авдеевки

ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Около 10 человек погибли и 20 ранены в результате боестолкновения подразделения вооруженных сил Украины с бойцами экстремистской организации "Правый сектор"* в районе Авдеевки, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Наша разведка продолжает фиксировать факты междоусобной войны между подразделениями ВСУ и нацбатами. Так, в ходе очередного боестолкновения между подразделениями 72 отдельной механизированной бригады и ДУК "Правый сектор"* в районе Авдеевки всего, и те и другие, понесли потери около 20 ранеными и около десятка убитыми", — сказал он.

"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

* организация, запрещенная на территории РФ.