ПРАГА, 24 июн – РИА Новости, Александр Куранов. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль после переговоров в субботу в Праге с чешским коллегой Лубомиром Заоралеком заявил, что теперь лучше понимает позицию властей Чехии по мигрантам, сообщил портал Idnes.

"Теперь я лучше и глубже понимаю, почему чешская сторона ведет себя так сдержанно по отношению к обязательным квотам по приему мигрантов", — сказал Габриэль. По его словам, эту проблему они с Заоралеком внимательно рассмотрели, но остались каждый при своем мнении. При этом немецкий дипломат признался, что осознал, насколько глубоко тема миграции затрагивает вопрос чешского национального суверенитета.

"Речь идет не о том, какие у нас квоты и о чем мы ведем споры, но о том, что мы можем сделать в ближайшие десятилетия для того, чтобы оказать влияние на потоки беженцев. Пока мы здесь, в Европе, все спорим о том, кто и сколько мигрантов возьмет, в Африке из-за катастрофических условий для жизни покидают родные места и отправляются на поиски лучшей доли все больше и больше людей", — сказал Габриэль, добавив, что Средиземное море, через которое устремляются в Европу беженцы, уже стало своего рода "большим кладбищем".

Глава чешского МИД подтвердил негативную позицию своей страны по отношению к квотам по приему беженцев. По мнению Заоралека, гораздо важнее и продуктивнее для решения миграционной проблемы оказывать помощь в тех регионах, откуда направляются в Европу главные потоки мигрантов. Три дня назад правительство Чехии приняло решение об увеличении финансовых средств, выделяемых на эти цели, сообщил Заоралек.

"У нас с немецким коллегой, судя по всему, различные позиции в этом вопросе, но важно то, что мы готовы их обсуждать. Мы понимаем, что проблемы должны решаться совместными усилиями, к тому же есть целый ряд моментов, в которых наши взгляды весьма схожи", — сказал Заоралек.

Затронув вопрос о том, что Еврокомиссия намерена каким-то образом наказать Чехию, Польшу и Венгрию за отказ принимать нелегальных мигрантов, глава МИД ФРГ заявил, что не видит в этом ничего страшного. По словам Габриэля, и Германия уже попадала под санкции ЕК из-за тех или иных нарушений правил Евросоюза. "Иногда мы выигрывали (спор с ЕС), иногда проигрывали. Нет ничего особенного в том, что у отдельного государства может возникнуть конфликт с ЕС в связи с нарушением какого-либо соглашения", — сказал Габриэль.

После окончания переговоров главы МИД Чехии и ФРГ отправились в небольшой город Бероун неподалеку от Праги, который является побратимом немецкого города Гослар в Нижней Саксонии, где родился Габриэль. В Бероуне министры проведут дебаты с местными школьниками о будущем Европы.