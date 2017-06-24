Скончалась французская журналистка, раненная в Мосуле

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Французская журналистка Вероник Робер, раненная в иракском Мосуле при взрыве бомбы, скончалась, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на французское ТВ.

Взрыв произошел в районе старого города, который остается последним оплотом боевиков ИГ* во втором по величине населенном пункте Ирака. Ранее сообщалось о кончине журналиста Стефана Вильнева

Команда журналистов из Франции занималась в Мосуле съемками передачи Envoyé spécial ("Специальный корреспондент") для телеканала France 2. Третий журналист Самюэль Форэ (Samuel Forey) был легко ранен в лицо и руку, но находится в состоянии шока. При взрыве погиб курдский журналист, который работал переводчиком у своих коллег из Франции.

Наступление правительственных сил в Мосуле усложняется средневековой планировкой — район испещрен узкими улочками шириной всего в два-три метра.

В конце мая иракские силовики начали решающий штурм последних районов Мосула, остающихся под контролем террористов в западной части города.

* террористическая организация, запрещенная в России