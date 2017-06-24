СМИ назвало причину ареста финансовых гарантий Киева на "Евровидение"

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Арест 15 миллионов евро финансовых гарантий Украины на проведение "Евровидения" в Швейцарии, возможно, связан с претензиями телеканала Euronews к Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как сообщает СМИ, генеральный директор канала Euronews Михаэль Петерс (Michael Peters) прямо не опроверг эту информацию и пообещал прокомментировать ситуацию "в надлежащее время".
Сообщается, что в 2014 году Национальная телекомпания Украины (НТКУ) инициировала прекращение сотрудничества с Euronews, с которым ранее планировала запустить вещание на украинском языке. После этого телеканал потребовал взыскать с НТКУ неустойку в размере 10,59 миллиона евро. В октябре 2016 года Хозяйственный суд Киева признал законность претензий европейской компании. НТКУ обжаловала вердикт в суде высшей инстанции, однако проиграла дело. В апреле 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений приговор украинского суда первой инстанции.