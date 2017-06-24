В США случайно одобрили законопроект, позволяющий беременным убивать

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В американском штате Нью-Гэмпшир республиканцы случайно приняли законопроект, по которому беременные женщины могут совершать убийство и избегать при этом уголовного преследования, сообщает Huffington Post.

Речь идет о неточной формулировке текста законопроекта, по которому прерывание беременности после 20-й недели рассматривалось бы как убийство. Ошибка закралась в ту часть документа, в которой описываются исключения для беременных женщин, желающих сделать аборт, и их докторов.

Так, согласно первоначальному тексту, "любой акт, совершенный беременной женщиной или доктором", выполняющим свои профессиональные обязанности, не будет рассматриваться как убийство второй степени, непредумышленное убийство или убийство по неосторожности.

"В таком виде законопроект позволяет совершать самоубийство при содействии врача, а беременные женщины смогут совершать убийство без последствий, — заявил представитель республиканцев Дж.Р.Хоэлл местной газете Concord Monitor. — Такого умысла у нас не было, но выглядит это именно так".

Как отмечает Huffington Post, законопроект успели одобрить в обеих палатах конгресса, а ошибку заметили только через неделю. Законом, однако, он в таком виде не стал: республиканцы успели внести исправления в документ до того, как губернатор его подпишет.

Репортер радио Нью-Гэмпшира Пейдж Сазерлэнд, присутствовавшая при обсуждении изменений в законопроекте в местном Капитолии, отметила у себя в Twitter, что кто-то из конгрессменов призвал "убедиться, что беременные женщину не будут расхаживать и убивать людей".

Things just said on the NH House floor: "to make sure pregnant women don't go around killing people" #onlyinnh #nhpolitics — Paige Sutherland (@psutherlandNHPR) June 22, 2017

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