Иванку Трамп вызвали в суд по делу о плагиате

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Дочь и помощник президента США Дональда Трампа Иванка должна явиться суд для дачи показаний по делу о плагиате дизайна обуви, сообщает Bloomberg.

Бренд Aquazzura считает, что Иванка скопировала дизайн их туфель при создании собственной линейки обуви. При этом туфли марки стоят более 780 долларов, а обувь дочери Трампа продается гораздо дешевле – приблизительно за 150 долларов.

Прийти на слушания Иванка обязана до октября 2017 года. Суд позволил ей дать показания в Вашингтоне, а не Нью-Йорке, где рассматривается дело.

Иванка и ее муж Джаред Кушнер занимают должности неоплачиваемых помощников президента Трампа.