В ГД призвали не выдавать Киеву задержанного в Ялте командира батальона ДНР

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик призвал не выдавать украинским властям задержанного в Крыму командира батальона ополчения непризнанной Донецкой народной республики Вадима Погодина.

Ранее ряд СМИ сообщили об аресте в Ялте Погодина, который в 2014 году командовал батальоном ополчения "Керчь" и по запросу Украины находился в международном розыске Интерпола. Отмечалось также, что у Погодина украинское гражданство.

"Отдавать земляка за то, что он защищал свою родину, недопустимо, тем более в свете сегодняшних отношений с Украиной", — сказал Белик РИА Новости.

Депутат сообщил, что уже обратился с открытым письмом к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться в этом вопросе.

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