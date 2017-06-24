СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик призвал не выдавать украинским властям задержанного в Крыму командира батальона ополчения непризнанной Донецкой народной республики Вадима Погодина.
"Отдавать земляка за то, что он защищал свою родину, недопустимо, тем более в свете сегодняшних отношений с Украиной", — сказал Белик РИА Новости.
Депутат сообщил, что уже обратился с открытым письмом к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться в этом вопросе.
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