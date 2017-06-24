В Турине арестовали девушку, которая хотела воевать в Сирии на стороне ИГ*

РИМ, 24 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Молодая итальянка, намеревавшаяся отправиться в Сирию, чтобы принять участие в боевых действиях террористической организации "Исламское государство"*, была арестована в провинции Алессандрия на севере страны по распоряжению прокуратуры Турина.

Как сообщила в субботу римская газета la Repubblica, 26-летняя Лара Бомбонати, которая подозревается в ведении исламистской пропаганды и причастности к международному терроризму, накануне вечером была доставлена в туринскую тюрьму "Валетте".

В январе Бомбонати была задержана турецкими военными на границе между Турцией и Сирией и после непродолжительного тюремного заключения выслана на родину. С этого момента женщина находилась под постоянным наблюдением правоохранительных органов Италии, которые занимались выявлением ее контактов на Апеннинах. По данным полиции, несколько лет назад она приняла ислам, причем это решение она приняла под влиянием своего мужа Франческо Кашио, который был ярым сторонником ИГ*. В одном из прослушанных полицией телефонных разговоров Бомбонати утверждала, что ее супруг погиб в Сирии в ходе операции боевиков ИГ*. Подтверждений этого факта у следственных органов нет.

Это уже не первый случай, когда итальянские граждане под воздействием исламистской пропаганды принимали решение участвовать в террористической деятельности ИГ*. Не так давно 29-летняя Мария Джулия Серджо, принявшая имя Фатима, была заочно приговорена миланским судом присяжных к девяти годам лишения свободы по обвинению в международном терроризме. В настоящее время эта женщина находится на территории Сирии. В качестве обвиняемого на данном процессе проходил и ее муж — албанец Альдо Кубудзи, который получил 10 лет тюрьмы.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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