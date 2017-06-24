СМИ сообщили о начале "войны" между греческими и турецкими хакерами

АФИНЫ, 24 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Война в киберпространстве развернулась между греческими и турецкими хакерами после того, как была совершена кибератака на сайт премьер-министра Греции, сообщает греческий телеканал Star.
Через несколько часов после атаки турецких хакеров греческая группа Anonymous разместила на своей странице в Facebook заявление, что не оставит произошедшее без ответа.
"Вы взломали одну страницу, мы обрушим сотню ваших", — заявили Anonymous Greece. Они взломали сайт турецкого телеканала www.yirmidort.tv, отметив, что это только начало.
МИД Греции в четверг осудил чтение Корана в соборе Святой Софии, обвинив Турцию в попытке превратить в мечеть памятник мирового культурного наследия и в оскорблении всего международного сообщества. Анкара отвергла критику и со своей стороны обвинила Грецию в нежелании вести межрелигиозный диалог и нарушении прав мусульман.