Источник рассказал о планах Греции и США по военной базе на Крите

АФИНЫ, 24 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министерство национальной обороны Греции считает целесообразным продлить на 10 лет соглашение с США по американской военной базы в Суде на Крите, сообщил РИА Новости источник в греческом военном ведомстве.

Военно-морская база в Суде является одним из главных опорных пунктов военно-морских сил США и НАТО в восточном Средиземноморье. Соглашение по базе продлевается ежегодно принятием парламентом соответствующего закона.

"Мы считаем, что заключение соглашения вместо одного года на десять лет позволит привлечь больше инвестиций", — сказал собеседник агентства. По его словам, в Суде могла бы быть организована постоянная база американского спецназа – "морских котиков" (Navy SEAL). Сейчас в Суде постоянно проходят тренировки "котиков".

Как сообщил собеседник агентства, обсуждается и перевод сил и средств НАТО и США с авиабазы Инджирлик в Турции, но этот вопрос сложный. "Мы заинтересованы в выводе базы из Инджирлика, так как это ослабит Турцию и подорвет ее позиции", — сказал источник.

"Германия, которая из-за конфликта с Турцией выводит своих военных из Инджирлика, планирует перевести их в Иорданию", — напомнил он и добавил, что американская авиация, базирующаяся в Инджирлике, могла бы быть переведена на Карпатос.

Размещение в Греции американского ядерного оружия, которое, по данным в открытой печати, находится в Турции, исключено, сказал источник. "Это даже не обсуждается. Это абсолютно исключено", — заявил он.

Авиабаза Инджирлик является одной из основных баз США и НАТО в регионе. По информации из открытых источников, на авиабазе хранится ядерное оружие. В Инджирлике базируются самолеты стран международной коалиции во главе с США, участвующих в воздушной операции против "Исламского государства"*. Турция на фоне обострения отношений с США и Евросоюзом заявляла, что может отказать американским военным в доступе к авиабазе, если Вашингтон будет сотрудничать с курдскими "Отрядами народной самообороны" (YPG) и "Демократическим союзом" (PYD) в рамках операции против боевиков ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России