Число жертв взрывов на северо-западе Пакистана возросло до 57

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Число погибших при взрывах на рынке на северо-западе Пакистана возросло до 57 человек, более 300 получили ранения, передает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в службах спасения.
Ранее сообщалось о 37 погибших.
Взрывы прогремели в пятницу в торговом районе города Парачинар, когда местные жители совершали покупки в честь окончания Рамадана.
В тот же день рядом с офисом главы полиции провинции Белуджистан в пакистанском городе Кветта также произошел взрыв. Жертвами стали 11 человек.