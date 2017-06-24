Число жертв взрывов на северо-западе Пакистана возросло до 57

Скорая помощь на месте, где произошли взрывы на рынке на северо-западе Пакистана. 23 июня 2017

Скорая помощь на месте, где произошли взрывы на рынке на северо-западе Пакистана. 23 июня 2017

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Число погибших при взрывах на рынке на северо-западе Пакистана возросло до 57 человек, более 300 получили ранения, передает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в службах спасения.

Ранее сообщалось о 37 погибших.

Взрывы прогремели в пятницу в торговом районе города Парачинар, когда местные жители совершали покупки в честь окончания Рамадана.

В тот же день рядом с офисом главы полиции провинции Белуджистан в пакистанском городе Кветта также произошел взрыв. Жертвами стали 11 человек.