В ДНР обвинили силовиков в 10 нарушениях "хлебного перемирия"

ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Украинские силовики десять раз нарушили режим прекращения огня с полуночи 24 июня, всего за сутки в министерстве обороны ДНР зафиксировали 50 нарушений со стороны ВСУ, заявил журналистам представитель оборонного ведомства самопровозглашенной республики.

В среду контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа".

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 50 раз нарушили режим прекращения огня. С 00.00 часов было зафиксировано десять нарушений. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 21 населённого пункта республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал он.

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