В Минобороны ДНР подтвердили, что силовики нарушили перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК 24 июн — РИА Новости. Украинские силовики не соблюдали режим прекращения огня в ходе минувшей ночи, заявили РИА Новости представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Режим прекращения огня с 00.00 часов противником не соблюдался. Нами было зафиксировано применение со стороны ВСУ артиллерии и стрелкового оружия", — сказал представитель оборонного ведомства.
Ранее Донецкое агентство новостей сообщало, что силовики за два часа действия перемирия семь раз открывали огонь по основным направлениям ДНР и в течение часа вели артиллерийский обстрел Докучаевска.