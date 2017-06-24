В Минобороны ДНР подтвердили, что силовики нарушили перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК 24 июн — РИА Новости. Украинские силовики не соблюдали режим прекращения огня в ходе минувшей ночи, заявили РИА Новости представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В среду контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа".

"Режим прекращения огня с 00.00 часов противником не соблюдался. Нами было зафиксировано применение со стороны ВСУ артиллерии и стрелкового оружия", — сказал представитель оборонного ведомства.

Ранее Донецкое агентство новостей сообщало, что силовики за два часа действия перемирия семь раз открывали огонь по основным направлениям ДНР и в течение часа вели артиллерийский обстрел Докучаевска.