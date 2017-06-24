Более 300 человек сутки тушили пожар на нефтебазе на юге Казахстана

АСТАНА, 24 июн – РИА Новости. Более 300 человек тушили пожар, который начался утром 23 июня на территории нефтебазы в Шымкенте на юге Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Руслан Иманкулов.

Ранее СМИ сообщали, что в результате крупного пожара на территории нефтебазы в Шымкенте, возникшего после возгорания резервуара с бензином объемом около 3 тысяч кубометров, погиб один человек.

"Всего к месту пожара было привлечено 36 единиц техники, 2 пожарных поезда и 360 человек личного состава государственной и негосударственных противопожарных служб, а также служб взаимодействия. Принятыми мерами не допущено распространение огня на соседние резервуары с горючим топливом и обеспечена ликвидация пожара в 06.40 (03.40 мск) 24 июня 2017 года на общей площади 190 квадратных метров", — сообщил Иманкулов.