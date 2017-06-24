МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Полицейский в американском городе Сент-Луис выстрелил в своего чернокожего коллегу, которого принял за преступника, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, инцидент произошел в ночь на 21 июня. Чернокожий полицейский был не при исполнении, когда услышал звуки выстрелов около своего дома. Он побежал туда, чтобы помочь задержать трех чернокожих подозреваемых, однако один из подоспевших на место происшествия полицейских принял коллегу за преступника и выстрелил в руку мужчине.

Пострадавший был доставлен в больницу и через некоторое время выписан. Отмечается, что пострадавший полицейских находится на службе 11 лет, его стрелявший коллега — 8 лет.

Двое из трех подозреваемых были задержаны.