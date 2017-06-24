В Китае 141 человек пропал без вести после схода оползня

ПЕКИН, 24 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Пропавшими без вести после схода оползня в китайской провинции Сычуань числится 141 человек, сообщает издание "Женьминь жибао" со ссылкой на пресс-секретаря правительства провинции Сычуань.

По его словам, после нескольких часов поисково-спасательных работ из-под завалов горной породы удалось извлечь лишь двух человек.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился активизировать поисковые работы, чтобы снизить число потенциальных жертв.

Оползень сошёл вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань на юго-западе Китая утром в субботу, погребя под собой 46 домашних хозяйств.

В поисках принимают участие более 540 спасателей, а также пожарные, медики и тяжёлая техника.