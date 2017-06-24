В Китае 141 человек пропал без вести после схода оползня

ПЕКИН, 24 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Пропавшими без вести после схода оползня в китайской провинции Сычуань числится 141 человек, сообщает издание "Женьминь жибао" со ссылкой на пресс-секретаря правительства провинции Сычуань.
Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился активизировать поисковые работы, чтобы снизить число потенциальных жертв.
Оползень сошёл вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань на юго-западе Китая утром в субботу, погребя под собой 46 домашних хозяйств.
В поисках принимают участие более 540 спасателей, а также пожарные, медики и тяжёлая техника.