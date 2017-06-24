В США выдвинули обвинения против узника Гуантанамо за теракты в Индонезии

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Военный суд США выдвинул обвинения против узника Гуантанамо в причастности к совершению терактов в Индонезии в 2002 и 2003 годах, сообщает Miami Herald.

Согласно решению суда, вынесенному еще 20 июня, узник Гуантанамо Инсеп Нурджаман (Encep Nurjaman), известный как Хамбали, был причастен к взрывам у ночных клубов на курортном острове Бали в Индонезии в октябре 2002 года. Теракт унес жизни 202 человек, еще более 200 получили ранения. Он также считается причастным к совершению атаки в отеле Marriott в Джакарте в 2003 году, тогда погибли 12 человек. В общей сложности ему предъявлены обвинения по семи статьям, в том числе терроризм, нарушения законов войны, нападение на мирных граждан.

В прошлом году Хамбали, которому 53 года, предстал перед специальной правительственной комиссией, которая отказала ему в освобождении, постановив, что "он представляет существенную опасность для безопасности США".

Подозреваемый в терроризме, которого называли азиатским Усамой Бен Ладеном, был арестован в Таиланде в 2003 году и в 2006 году помещен в тюрьму на базе Гуантанамо на Кубе, где находится более 10 лет без предъявления обвинений.

Как отмечает издание, решение о том, предстанет ли обвиняемый перед судом, по итогам которого ему может грозить смертная казнь, будет принято министерством обороны США.

По данным Пентагона, Хамбали возглавляет базирующуюся в Юго-Восточной Азии экстремистскую группировку "Джемаа Исламия", а также был связан с "Аль-Каидой"*.

*Запрещенная в России террористическая организация.