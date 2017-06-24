Саудовские силовики предотвратили атаку на главную исламскую святыню

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Саудовские спецслужбы предотвратили в пятницу террористическую атаку на Заповедную мечеть в Мекке — главную святыню исламского мира, в центре которой находится Кааба; в ходе операции по нейтрализации смертника пострадали пять правоохранителей и шесть иностранцев, власти заявили о подготовке терактов из-за рубежа.

Инцидент произошел за день до Ид аль-Фитра (Ураза-байрам, в 2017 году приходится на 25 июня), одного из двух главных праздников ислама, который знаменует завершение священного месяца Рамадан.

Мечеть аль-Харам является главной святыней мусульманского мира. В центре комплекса находится Кааба — обтянутая черной тканью гранитная постройка в форме куба. Согласно исламскому вероучению, ее для поклонения единому богу возвел пророк Ибрахим (Авраам). В направлении Каабы мусульмане всего мира обращают свои лица во время молитвы, а вокруг нее совершается обряд обхода (таваф) прибывшими для выполнения хаджа и умры паломниками.

Предотвращенный теракт

Как сообщили в МВД королевства, злоумышленники были обнаружены в трех местах: в Джидде и в двух точках в Мекке: в кварталах Аль-Асиля и Аджйад. Второй квартал находится в непосредственной близости от Заповедной мечети.

"Силы безопасности сорвали планировавшуюся террористическую атаку против безопасности Заповедной мечети и верующих", — приводит государственное информационное агентство SPA заявление МВД.

Готовившийся совершить атаку был обнаружен и блокирован в трехэтажном доме в Аджйаде, но открыл огонь по силовикам, а затем привел в действие взрывное устройство.

В результате взрыва здание обрушилось, пострадали и были госпитализированы шесть иностранцев. Пять правоохранителей получили незначительные травмы.

Спецслужбы задержали пять человек в связи с планировавшейся атакой, в том числе одну женщину, сообщает МВД. Их имена не называются в интересах следствия.

Направляемая из-за рубежа атака

Правоохранители продолжают сбор улик на месте взрыва и пытаются установить личность смертника, говорится в сообщении.

При этом МВД Саудовской Аравии заявило, что теракт в Мекке готовили за рубежом.

Целью планировавшегося нападения была дестабилизация безопасности и стабильности в стране, заявили в ведомстве.

"Террористическая сеть, планы которой были сорваны, нарушила всякую святость, покусившись на Заповедную мечеть… Они исполняли планы, управляемые из-за рубежа и нацеленные на то, чтобы нарушить безопасность и стабильность страны", — цитирует SPA заявление министерства.

Слова поддержки, решимость бороться

Представители арабских стран осудили планы террористов совершить атаку на святыню, слова поддержки саудовскому руководству среди прочих выразили Иордания, Кувейт, Бахрейн и Палестина.

Глава МИД ОАЭ Халиф бен Заед Аль Нахайян заявил, что попытка теракта в мечети в Мекке лишь усиливает желание бороться с терроризмом и теми, кто его поддерживает.

"Это ужасное преступление демонстрирует, насколько далеко зашел терроризм в своих масштабах и жестокости. Ни один здравомыслящий человек не может оправдать это или дать объяснение", — цитирует Нахайяна телеканал "Аль-Арабия".

Египет высоко оценил бдительность и профессионализм саудовских сил безопасности, предотвративших теракт.

"Египет выражает поддержку руководству и народу Саудовской Аравии, защищающим свою безопасность и стабильность, и высоко оценивает бдительность сотрудников саудовских сил безопасности, желает скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении египетского МИД.

Попытку теракта также осудил муфтий Египта Шауки Аллям, отметив, что преступники пытались нарушить неприкосновенность мечети, задумав теракт в последние дни священного для мусульман месяца Рамадан.

Новый наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в разговоре с главой египетского университета аль-Азхар отметил, что рассчитывает на помощь со стороны исламских институтов в борьбе с терроризмом.

Сообщается, что Бахрейн также осудил попытку теракта в Саудовской Аравии, заявив о необходимости бороться с терроризмом и теми, кто его поддерживает и финансирует.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня обвинили Катар в поддержке терроризма и вмешательстве в свои внутренние дела и разорвали с Дохой дипломатические отношения.